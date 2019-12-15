Haberler » Güncel » Karabük'te şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak - Haber

Karabük'te şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

Karabük'te şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilere milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla Şehit Kütüphaneleri Platformu iş birliğiyle oluşturulan Şehit Ercan Hırçın ve Şehit Mehmet Dinçel kütüphaneleri açıldı.

15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:38Karabük'te şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak
'te şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilere milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla Şehit Kütüphaneleri Platformu iş birliğiyle oluşturulan Şehit Ercan Hırçın ve Şehit Mehmet Dinçel kütüphaneleri açıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Şehitler Ercan Hırçın ve Mehmet Dinçel'in anısına hazırlanan videoların izlenilmesinin ardından şehit kütüphaneleri açıldı.
Açılışın ardından şehit kütüphanelerinin gezilmesiyle program sona erdi.
Törene, Şehit Mehmet Dinçel ve Şehit Ercan Hırçın'ın aileleri, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, Şehit Kütüphaneleri Platformu üyeleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Mehmet Dinçel, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07 BEŞİKTAŞ'TA KADINLARDAN DANSLI PROTESTO - Haber
17:07 Bakan Varank Bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2 - Haber
17:06 Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'da TOKİ sosyal konut heyecanı - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara daldı: 5 yaralı - Haber
17:05 Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
15.12.2019 17:08:21