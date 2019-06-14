14.06.2019 00:35
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Karabük'te sel

Karabük'te, etkili sağanak sonrası oluşan sele kapılan araçlarından inmeyi başaran aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te, etkili sağanak sonrası oluşan sele kapılan araçlarından inmeyi başaran aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ovacık ilçesi Ova köyüne gitmek isteyen Cemil Aşlak yönetimindeki 41 VJ 823 plakalı otomobil, Kışla köyü yakınlarında sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.
Bir süre sürüklenen otomobilden inmeyi başaran sürücü, araçtaki eşi Huriye, kızı Yaren Su Aşlak ve arkadaşı Seyfi Yalı'yı çıkarmayı başardı.
Cep telefonuyla yardım isteyen sürücü ve yanındakiler, olay yerine ulaşan AFAD ve jandarma ekiplerince Belen köyündeki yakınlarının evine götürüldü.
Sele kapılan otomobil ise iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.Karabük'te sel
Kaynak: AA
AFAD, Karabük, Güncel

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