Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
27.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:02
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde Fehmi A'nın kullandığı 81 AY 129 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Otomobilini durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde Fehmi A'nın kullandığı 81 AY 129 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.
Otomobilini durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA