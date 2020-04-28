Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karabük'te sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı

Karabük'te sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu Karabük'te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.

28.04.2020 21:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:45
Karabük'te sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı
Evi alevlere teslim olan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu
KARABÜK - Karabük'te, tek katlı bir evde sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçrarken, ev sahibi gözyaşlarıyla yangını izledi.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekiler Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler evin bahçesindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın ormana sıçramadan söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi Selim Özdemir de evinin kül olmasını gözyaşlarına boğularak izledi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Karabük’te sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Karabük, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden’ı destekleyecek Haberler
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
ABD’de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor Haberler
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Haberler››3. Sayfa››Karabük'te sobadan çıkan yangın bahçedeki ağaçlara sıçradı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

01:28: Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi - Haberler 01:14: Manisa'da "zeytin fidanı kırıldı" kavgası: 1 ölü 7 yarı - Haberler 01:09: Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 kişi karantinaya alındı - Haberler 00:55: Niğde'de çatı yangını korkuttu - Haberler 00:32: Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı - Haberler 00:21: Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler - Haberler 00:06: Kanseri yenen Tuğba hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi 07:58: 5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak