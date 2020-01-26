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Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu

Karabük'ün Eflani ilçesinde soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.

26.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:24Karabük'te soğuk hava göletlerin yüzeyini dondurdu
'ün ilçesinde soğuk hava nedeniyle göletlerin yüzeyi buz tuttu.
İlçede sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle Ortakçılar, Bostancılar ve göletlerinin yüzeyi dondu. Vatandaşlar, buz tutan göletlerin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede perşembe sabah yoğun kar yağışının başladığını söyledi.
Belediye ekiplerinin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertuğrul, kar yağışının ardından ilçede havaların soğuduğunu kaydetti.
Göletlerin yüzeyinin buz tutmasının eşsiz bir manzara ortaya çıkardığını anlatan Ertuğrul, "Kış mevsiminde göletlerimiz ayrı güzelliğe bürünüyor. Herkesi, bu muhteşem güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Karabük, Kadıköy, Eflani, Güncel

Kaynak: AA

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