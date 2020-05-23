KARABÜK 'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza kesildi

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza kesildiKARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde 2 kişiye ceza kesildi.

23.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:44
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza kesildi
KARABÜK'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından yapılan denetimlerde 2 kişiye ceza kesildi. Karabük'te sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 00.00'dan sonra sokaklar sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla yolları bariyerlerle kapatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verilirken, izin belgesi olmayanlar evlerine geri gönderildi. Yasağın ilk saatlerinde polis ekipleri yasağı ihlal eden 2 kişiye toplam 6 bin 360 TL para cezası uyguladı. KARABÜK ’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişiye ceza kesildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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