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Karabük'te sporculardan "evde kal" çağrısına destek

Karabük'te, milli boksör Elif Güneri'nin de aralarında yer aldığı sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

13.04.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:48
Karabük'te sporculardan
Karabük 'te, milli boksör Elif Güneri'nin de aralarında yer aldığı sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye " çağrısına videolu mesajla destek verdi.
Karabük Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki sporcular, videoyla "Ev hayat dolu. Sağlığımız için bizler de evdeyiz. Evde kalın, zinde kalın." mesajı verdi.
Videoya destek veren Avrupa şampiyonu milli boksör Elif Güneri, AA muhabirine, sağlık açısından zor günlerin yaşandığını söyledi.
Milli sporcular olarak her alanda olduğu gibi yine Türkiye'nin yanında olduklarını ifade eden Güneri, "Biz bu süreçte evde kalarak hem zinde kalıyoruz hem de antrenmanlarımızı devam ettiriyoruz. Hedefimizden sapmadık, amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.
Güneri, vatandaşların evlerinde kalmasının, bu sürecin daha kolay atlatılmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Öte yandan Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz koruma memurları da "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videoyla destek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Elif Güneri, Türkiye, Karabük, Güncel
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