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Karabük'te su baskınlarına önlem

Karabük Belediyesi tarafından yapılan yağmur suyu ızgaralarıyla olası yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçiliyor.

10.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:05Karabük'te su baskınlarına önlem
Belediyesi tarafından yapılan yağmur suyu ızgaralarıyla olası yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçiliyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası yağışlarda su baskını oluşabilecek bölgelerde yeni yağmur suyu ızgaraları yaptığını, diğer yandan da mevcut ızgaraların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Altyapı çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Vergili, "Seçim döneminde beyan ettiğimiz yağmur suyu drenaj projemiz 2 yıl boyunca yapılan arazi çalışmaları ile büyük bir titizlik ile hazırlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, artık tüm mahallelerden gelen yağmur sularının düzenli bir şekilde toplanarak deşarj edilmesi sağlanacak. Yağmur suyu drenaj projemiz ile şehrimizde su baskını riski tamamıyla ortadan kaldırılmış olacak. Şuan yağış anında oluşabilecek olumsuzlukları ekiplerimizin yaptığı yağmur suyu ızgaraları ile geçici olarak önleyerek, vatandaşlarımızın sorun yaşamalarını engellemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - KARABÜK

Rafet Vergili, su baskını, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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