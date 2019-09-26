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Karabük'te şüpheli ölüm

Karabük'ün Yenice ilçesinde, oturduğu apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.09.2019 16:54Karabük'te şüpheli ölüm
Karabük'ün Yenice ilçesinde, oturduğu apartmanın bahçesinde yaralı halde bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaycılar Mahallesi'nde vatandaşlar, 4 katlı bir apartmanın bahçesinde Rıza Kanca'yı (85), yerde hareketsiz yatarken buldu.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan yaşlı adamı Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaşlı adam, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, yaşlı adamın apartmanın 3. katından düştüğü üzerinde duruyor.

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

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