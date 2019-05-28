Karabük'te tarihi eser operasyonu

Karabük
'te düzenlenen operasyonda, tarihi niteliğe sahip olduğu değerlendirilen 8 parça eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarihi eser kaçaklığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Karabük'ten Konya
'ya tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen bazı eserlerin götüreceği bilgisi alan ekipler, M.A'yı fiziki ve teknik takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı Karabük- Ankara
kara yolu Eskipazar
ilçesi Köyceğiz
mevkisinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada, göz yaşı şişesi, kitabe, 2 sikke ve 4 çeşit obje ile tablet, kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
M.A. gözaltına alındı.
Karabük
, Güncel
Kaynak: AA