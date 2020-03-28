Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı

Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına...

28.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:07
Karabük 'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı
KARABÜK - Karabük'ün giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurularak yolcuların ateş ölçer cihazlarla kontrol edildikten sonra kayıt altına alınmaya başlandı.
Özellikle Ankara ve İstanbul ile Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine ulaşımın sağlandığı yollarda bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarında Sağlık personelleri tarafından ateşleri ölçülerek, başka şehirlerden gelenler polis ekipleri tarafından tek tek kayıt altına alınıyor.
Yoğunlukla İstanbul'dan yola çıkan vatandaşların Kastamonu ve Sinop'taki köylerine köylerini gittikleri gözlemlenen uygulamada, sağlık ekipleri araçlarda bulunanların tek tek ateşlerini ölçerken, polis ekipleri ise şehir dışından gelenlerin tek tek kayıtlarını tuttu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu uygulamada tüm araçlardaki yolcular tek tek kontrol edildikten sonra gönderiliyor.
Kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde iki kişinin ateşi yüksek çıkınca, onlara yakın oturanlar da ekiplerce aşağıya indirildi. Bir müddet sonra ikinci kez ölçümleri yapılan şahsıların ateşleri normal çıkınca herkes rahat nefes aldı. Karabük’te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Karabük, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››Karabük'te tedbirler arttı, kente giriş çıkışlar kayıt altına alınmaya başlandı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

20:28: Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı - Haberler 20:27: Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı - Haberler 20:25: Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi - Haberler 20:21: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu - Haberler 20:20: Husumetli olduğu şahsa ateş ederken 2 kişiyi yaraladı - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 18:35: "Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı - Haberler 18:30: Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı