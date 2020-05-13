Karabük'te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı

Karabük'te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandıKARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, iki ayrı yangında bir evin çatısı ile bir ev yandı.

13.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:19
Karabük'te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, iki ayrı yangında bir evin çatısı ile bir ev yandı.
Öğle saatlerinde Ovacık Boyalı Köyünde Mehmet Burhan'a ait 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evin çatısını saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evin çatısı ve 3'üncü katı hasar gördü.
Ovacık'ın Soğanlı Köyü'nde Kemal Akkaya'ya ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter olay yerine gelerek çalışmaları takip ederek, söndürme çalışmalarına yardımcı olarak su tuttu. Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Karabük’te tek katlı ev ile bir evin çatısı yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Ovacık, Güncel, Haber

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