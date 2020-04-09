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Karabük'te ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi

Karabük'te ters yönde ilerleyen sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.

09.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:58
Karabük'te ters yönde giden sürücüye 1228 lira ceza kesildi
Karabük 'te ters yönde ilerleyen sürücüye 1228 lira ceza uygulandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük- Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, M.G. idaresindeki 06 DJ 2782 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, araç sahibine 1228 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Bartın, Güncel
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