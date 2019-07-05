05.07.2019 15:57
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Karabük'te TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

Karabük

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 217 konut için 784 kişinin başvurduğunu söyledi.

Vatandaşların ev sahibi olmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Çaylı, bunun için her türlü çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Kura çekimi sonucu isimleri anons edilenler, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.
Kaynak: AA
Karabük, Yenice, Güncel

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