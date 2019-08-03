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Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 556'ya geriledi

Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 124 araç düşüşle 66 bin 556'ya geriledi.

03.08.2019 17:57 Karabük'te trafiğe kayıtlı araç 66 bin 556'ya geriledi
Karabük'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran 2019 sonu itibariyle bir önceki aya göre 124 araç düşüşle 66 bin 556'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2019 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs 2019 sonu itibariyle 23 milyon 44 bin 761 adet oldu. Karabük'te ise bu sayı Mayıs ayında 66 bin 680 iken Haziran ayında 66 bin 556'ya geriledi. Karabük'te trafiğe kayıtlı 66 bin 556 araçtan 41 bin 181'i otomobil olurken, 9 bin 729'u kamyonet, 3 bin 37'si kamyon, 4 bin 164'ü motosiklet, bin 728'i minibüs, 619'u otobüs, 5 bin 846'sı traktör ve 252 adettin ise özel amaçlı araç olduğu belirtildi. - KARABÜK

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, Ekonomi

Kaynak: İHA

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