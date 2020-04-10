Karabük'te trafik ışıkları ile "Evde kal" çağrısı
Karabük'te trafik ışıkları ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
10.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:00
Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "Evde kal" çağrılarına destek sürüyor.
Karabük Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara "Evde kal" yazısı yerleştirerek, bu çağrıya destek verdi.
Kaynak: AA