Karabük'te trafik kazaları: 3 yaralı
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
12.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:54
Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1003. Sokak'ta ilerleyen A.Ş yönetimindeki 78 AAK 337 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Menderes Caddesi'nde ise K.K. idaresindeki 34 LJF 66 plakalı kamyonet, M.Ü'ye (58) çarptı.
Kazada yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan Ankara-Karabük kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında gece saatlerinde yolun karşına geçmeye çalışan eşeğe plakası ve sürücüsünün isme öğrenilemeyen araç çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı eşek, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi 1003. Sokak'ta ilerleyen A.Ş yönetimindeki 78 AAK 337 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Menderes Caddesi'nde ise K.K. idaresindeki 34 LJF 66 plakalı kamyonet, M.Ü'ye (58) çarptı.
Kazada yaralanan yaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan Ankara-Karabük kara yolu Cumayanı köyü yakınlarında gece saatlerinde yolun karşına geçmeye çalışan eşeğe plakası ve sürücüsünün isme öğrenilemeyen araç çarparak olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı eşek, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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