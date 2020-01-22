Karabük'te trafik kazaları yüzde 7 azaldı

İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük'te 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının yüzde 7 azaldığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Emniyet Müdürü Tuğ'dan 2018 ve 2019 yılları hakkında karşılaştırmalı brifing aldı.

Brifingde, personel durumu, hizmet binaları ve lojman durumu, araç ve silah durumu hakkında Vali Gürel'e bilgiler verildi.

Emniyet Müdürü Tuğ, yaptığı sunumda, Karabük'te 2019 yılında yaşanan asayiş olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 8 azaldığını söyledi.

2018 yılında Karabük'te 6 ölümlü, 416 yaralamalı ve 419 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 841 trafik kazasının meydana geldiğini belirten Tuğ, şunları kaydetti:

"Bu kazalarda 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 791 vatandaşımız yaralandı. Geçen yıl ise ilimizde 4 ölümlü, 384 yaralamalı ve 396 maddi hasarlı olmak üzere 784 trafik kazası meydana geldi. 2019 yılında bir önceki yıla göre ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazalarda yüzde 7'lik bir azalma oldu. Bu yıl bölge yollarımızda ve şehir içi yollarımızda gerekli önlem ve tedbirler artırılarak kazaların yüzde 5 ila yüzde 10 oranında azaltılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA