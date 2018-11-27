Karabük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

27 Kasım 2018 Salı 11:28



27 Kasım 2018 Salı 11:28

Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesinden Beşbinevler Mahallesi istikametine gitmekte olan Umut Polatlar'un kullandığı 78 AAE346 plakalı motosiklet ile Ahmet Sarı yönetimindeki 78 BN 147 plakalı otomobil, 1002 Nolu Cadde üzerinde çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsü Sarı, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.Sarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.