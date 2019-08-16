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Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı

Karabük'te ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı.

16.08.2019 14:21 Karabük'te trafik kazası: 1 yaralı
Karabük'te ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.U. (36) idaresindeki 78 AY 065 plakalı araç, 5000 evler 115'inci cadde üzerinden Safranbolu Karabük yoluna inişte zeminin ıslak olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarpıp aracı ile takla attı. Yaralı sürücü M.U. 112 acil ambulans ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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