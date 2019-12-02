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Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:33Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı
'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 5000 Evler semti Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 nolu cadde üzerinde T. C. A. (18) idaresindeki 78 AD 350 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden sürücüsü T.K. (33) idaresindeki 06 EF 5387 plaka tır ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü T.C.A. kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan S.E. (17) ve K.M.T. (17) yaralanarak 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Bahçelievler Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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