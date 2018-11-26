Karabük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Safranbolu
ilçesinden Karabük'e gelen Ece Akın
yönetimindeki 78 SH 925 plakalı cip ile aynı yönde seyreden Suna Tanış Çetin'in kullandığı 41 LN 877 plakalı otomobil, Beşbinevler Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Melis Yüce, Uğur Ekiz
ve Çağrı Çetin
yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ece Akın,Safranbolu,Karabük
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:18