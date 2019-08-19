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Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

19.08.2019 20:10 Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara'ya giden E.Y. (32) yönetimindeki 34 RYL 69 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'nda, Ö.Ö'nün (20) kullandığı 10 V 3216 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, sürücü E.Y. ve yanında bulunan Ö.A.Y. (30) ile Z.Y. (1), diğer sürücü Ö.Ö. ve yanındaki V.Ö. (44) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Eskipazar, Karabük, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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