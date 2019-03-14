Karabük'te Typ Kapsamında 300 İşçi Alınacak

Karabük Valiliği
, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çeşitli kamu kurumlarına geçici olmak üzere 300 kişinin alınacağını duyurdu.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18 - 22 Mart
tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından 2 Nisan 2019 tarihinde Noter huzurunda çekilecek kura ile Belediyeler, Orman İşletmesi, Özel İdare, Kaymakamlıklar, Müftülük
, Karabük Üniversitesi, KYK ihtiyaçları için 300 kişi 6 ay süre ile Toplum Yararına Programına katılacaklar. 8 Nisan 2019 tarihinde işe başlayacak ve Ekim 2019'a kadar devam edecek program ile çalışanlara, çalışma süresi boyunca Asgari ücret üzerinden aylık ücret ve Asgari Geçim İndiriminin yanı sıra 4/A kapsamında SGK
primleri devlet tarafından ödenecek" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK
Ekonomi
Kaynak: İHA