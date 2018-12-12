Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

Karabük
'te İŞKUR
tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.
Karabük genelinde yapılacak 500 kişilik istihdama 3 bin 964 kişi müracaat etti.
Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde belirlenen 500 kişi, merkez ve ilçelerdeki kurumlarda 6 ay süreyle çalışacak.
Kura çekimine, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış
, başvuru sahipleri ve aileleri katıldı.
İŞKUR,Karabük
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:58