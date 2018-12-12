12 Aralık 2018, 16:58
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Karabük'te Typ Kuraları Çekildi

Karabük

Karabük'te İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.

Karabük'te İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi.

Karabük genelinde yapılacak 500 kişilik istihdama 3 bin 964 kişi müracaat etti.


Karabük Belediyesi Konferans Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminde belirlenen 500 kişi, merkez ve ilçelerdeki kurumlarda 6 ay süreyle çalışacak.

Kura çekimine, İŞKUR İl Müdür Vekili Mustafa Çalış, başvuru sahipleri ve aileleri katıldı. İŞKUR,Karabük
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:58