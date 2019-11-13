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Karabük'te uyuşturucu operasyonları

Karabük'te son iki ayda düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 59 kişi yakalandı.

13.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:10Karabük'te uyuşturucu operasyonları
'te son iki ayda düzenlenen 29 uyuşturucu operasyonunda 59 kişi yakalandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il merkezi, Safranbolu, Eskipazar ve Yenice ilçelerinde 29 operasyonun yapıldığı, 59 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yakalanan bu şahıslardan 15 kişiye 'Uyuşturucu Madde Temin ve Ticareti', 44 kişiye de 'Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmak' suçundan adli işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 5 şahıs tutuklanmış, 3 şahsa adli kontrol şartı tedbiri uygulanmış, 51 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Operasyonlar neticesinde 645,16 gram esrar maddesi, 115,01 gram skunk maddesi, 68,80 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 337 adet ectasy hap, 49 adet sentetik ecza, 0,71 gram kokain maddesi ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir."
Uyuşturucu kullanımından ve uyuşturucunun zararlarından korunulması hakkında duyarlılıkları arttırmak için konferansların verildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Bin 147 öğrenciye, öğretmen, özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlara da bilgilendirme semineri verilmiştir.
Karabük halkının, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin korunmasına yönelik çalışmalarımız emniyet teşkilatı olarak hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir." denildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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