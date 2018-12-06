Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 16:00



06 Aralık 2018 Perşembe 16:00

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonunda uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve bulunduranlara yönelik çalışma başlattı.Çalışma sonunda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda N.T. (55) ve M.A (38), gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerileri ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.