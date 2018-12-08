Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük
polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından istihbari çalışmalar neticesinde M.Ç isimli sahsın uyuşturucu madde temin ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan operasyonda M. Ç. isimli şahıstan uyuşturucu madde ve kannaabionid Bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK
Karabük
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:19