Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu

Karabük
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İstanbul
'dan Karabük'e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında şüpheli olduğu belirlenen B.Ç, otomobiliyle kente giriş yapmak isterken yanındaki F.P. ve E.S. ile Eskipazar
ilçesinde gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada 171 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA