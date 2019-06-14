14.06.2019 17:14
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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri, toz esrar, esrarlı sigara ve uyuşturucu içmede kullanılan malzeme ele geçirildi.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri, toz esrar, esrarlı sigara ve uyuşturucu içmede kullanılan malzeme ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma neticesinde Ç.I'nın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüpheli, kent merkezinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, aracında ve evinde yapılan aramalarda, daralı ağırlığı 12 gram gelen üç paket halinde satışa hazır toz esrar ve 2 adet esrar koyulmuş sigara, saksıya dikilmiş iki kök Hint keneviri ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Karabük, Güncel

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