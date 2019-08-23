Haberler» Güncel» Haber

Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük"ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye götürüldü.

23.08.2019 16:34 Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük"ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye götürüldü.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Eskipazar ilçesinde kente gelen bir bir otomobili durduran ekipler, araç içindeki H.G, Ü.G, İ.G. ve Y. B'yi gözaltına aldı.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1.76 gram sentetik kannobinoid maddesi, 35 adet ectasy hap, reçeteye tabi 80 adet rivotril tablet, 51 adet neurontin tablet ve 36 adet lyrica tablet (sentetik ecza) ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi,.

Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:46   Engelli ve yaşlı kadının yol mutluluğu
17:46   Uşak'ta organ bağışı
17:46   Dha yurt bülteni - 15
17:46   AK Parti MKYK Toplantısı
17:45   ANKARA-Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul açıklamalarda bulundu-1
17:44   Süleymanpaşa'da Harf İnkılabı'nın 91. yıldönümü törenle kutlandı
17:44   ünlü futbolcunun eşinin trafikteki görüntüleri tepki çekti