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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

06.09.2019 13:33 Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Bostanbükü köyündeki bir adrese operasyon düzenledi.
Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, şüpheli İ.Ç. gözaltına alındı.
Adreste ve İ.Ç'nin ifadeleri doğrultusunda Safranbolu-Eflani kara yolu ormanlık alanındaki arazide yapılan aramada, 170 kök Hint keneviri ile 24 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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