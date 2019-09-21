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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

21.09.2019 21:16Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin araçla İstanbul'dan Karabük'e uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine, söz konusu aracı kent girişinde durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.A. ve E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma" suçlarından tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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