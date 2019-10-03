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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

03.10.2019 16:58Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheli görülen bir otomobil, ekipler tarafından ilçeye bağlı Mermer mevkisinde durduruldu.
Otomobilde yapılan aramada, 143 gram toz esrar ve 5 extacy hap ele geçirildi.
Otomobilde bulunan B.B, Ö.Ş. ve B.B. gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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