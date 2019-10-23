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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

23.10.2019 17:34Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.G. isimli şahsın ikametinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda 27,5 gram sentetik kannobinoid maddesi, yeşil reçeteye tabi 4 tablet ile içerisinde 12,5 litre kaçak içki, etil alkol bidonları, 2 anason şişesi, alkol yapımında kullanılan 2 kit, 475 gram kristalize madde, 17 G3 mermisi, 23 M16 mermisi, 1 bixi mermisi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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