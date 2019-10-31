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Karabük'te uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

31.10.2019 16:56Karabük'te uyuşturucu operasyonu
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Ş. isimli şahsın Safranbolu ilçesindeki bir alışveriş merkezi yanında üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yakalanan şahsın yapılan üst aramasında 3,3 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.
O.Ş, ifadesinde uyuşturucu maddeyi A.Y. isimli şahıstan aldığını söyledi. Bunun üzerine A.Y, Beşbinevler Mahallesi'nde yakalandı.
A.Y'nin üst ve ikamet aramasında 5,35 gram esrar, 15 ectasy hap, 1 adet namlusu açılmış tabanca ve 38 mermi ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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