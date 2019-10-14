Haberler » Güncel » Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

14.10.2019 13:23Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İsmetpaşa mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan Y.Ç. ile R.Y'nin üzerinde arama yaptı. 36 gram kannabinoid ele geçirilirken, Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı. Y.Ç. ve R.Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.



Eskipazar, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Fatih Erbakan'dan Akıncı'nın sözlerine kınama
15:36 Bursa'da temizlik işçileri, yakılarak telef edilen kedi buldu (2)
15:36 Chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2
15:31 Dursunbey Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatına Destek Bildirisi
15:36 Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu
15:35 Suriye'nin Abraz aşiretinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:30 Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti
14.10.2019 15:37:24