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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi.

22.09.2019 12:24Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan otomobili takibe alarak kent girişinde durdurdu. Otomobilde ve C.A. ile E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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