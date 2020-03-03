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Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada 220 uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

03.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:30Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

KARABÜK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yapılan aramada 220 uyuşturucu hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda U.T., B.U. ve F.U. gözaltına alınırken, araçlarında yapılan aramalarda 220 ectasy hap, 18 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

3.03.2020 21:15:54