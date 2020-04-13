Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karabük'te "vefa" var

Karabük'te, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.

13.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:39
Karabük'te
Karabük 'te, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşların talepleri yerine getiriliyor.

Karabük Valiliği tarafından il genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bugüne kadar 22 bin 541 talep geldiği belirtildi.

21 bin 242 talebin yerine getirildiği ifade edilen açıklamada, "Temel gıda sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra büyüklerimizin çok sevdikleri zeytinleri aradık, televizyonunu tamir ettik, hayvanlarını kontrol ettik, çivilerini aldık, maaşlarını çektik, ilaçlarını ve hayır dualarını aldık. 7 gün 24 saat Vefa Sosyal Destek Gruplarımız hizmetinizde" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük Valiliği, Karabük, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Karabük'te 'vefa' var - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:30: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haber 13:30: Toroslar Belediyesi'nin minik öğrencilerinden 'evde kal' çağrısı - Haber 13:30: Genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıktı - Haber 13:30: Başsavcı Savran'dan örnek hareket - Haber 13:30: (Özel) Evinden çıkamayan yaşlı amcanın bağını budadılar - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin