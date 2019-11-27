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Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi

Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlı, serbest bırakıldı.

27.11.2019 19:16 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:16Karabük'te yakalanan yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi salıverildi
'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu zanlı, serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ için faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu E.C.E.İ'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli, salıverildi.
Zanlının, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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