Karabük'te Yanan Kamyonun İçerisinden Ceset Çıkması

Karabük
'te yanan kamyonun içerisinde hayatını kaybeden Seyfullah Yaka toprağa verildi. Kayabaşı
Mahallesi'nde geceyi geçirmek için girdiği kamyonda ısınmak için kullandığı tüp nedeniyle çıkan yangında yaşamını yitiren gencin cenazesi, Ankara Adli Tıp
Kurumundan yakınları tarafından alındı. Eskipazar
ilçesine bağlı Doğancılar köyüne getirilen Yaka'nın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi
'nde park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, yapılan incelemede kabin kısmında Seyfullah Yaka'nın (20) hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Yaka'nın ailesiyle tartışıp evi terk ettiği, ailesine ait kamyonda geceyi geçirmek istediği ve uyuduğu sırada ısınmak için kullandığı tüpten yangının çıktığı öğrenildi.
Adli Tıp,Ankara,Kayabaşı,Karabük
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:58