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Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığa hapis cezası verildi.

31.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10 Karabük'te yargılanan 3 FETÖ sanığına hapis cezası
'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 3 sanığa hapis cezası verildi.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 3 ayrı duruşmaya, tutuksuz sanıklar İlim Nur H, Harun B. ve Ahmet D. ile avukatları katıldı.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, İlim Nur H'ye isnat edilen suçtan 6 yıl 3 ay, eski asker Ahmet D'ye 4 yıl 2 ay, Harun B'ye de "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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