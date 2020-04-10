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Karabük'te yasaklara uymayanlara 105 bin TL ceza

KARABÜK'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 34 kişiye 105 bin TL cezai işlem uygulandı.

10.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:30
Karabük'te yasaklara uymayanlara 105 bin TL ceza

KARABÜK'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 34 kişiye 105 bin TL cezai işlem uygulandı.

Karabük 'te koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere cezai işlem uygulandı. Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altında yasağa uymayan kişilere idari işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerine ise ceza kesildi. Karabük Valisi Fuat Gürel tedbirlere uymayanlara yaklaşık 105 bin TL ceza kesildiğini belirterek, şu açıklamada bulundu:  "Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızdan birçoğunu ikaz ettik, ancak tüm uyarı ve ikazlara aldırmayan vatandaşlarımıza kolluk güçlerimiz tarafından cezai işlem uygulandı. Kesilen cezalar; sokağa çıkma yasağı olan 8 kişi, mobil berberlik faaliyeti yapan 6 kişi, seyahat yasağına uymayan 1 kişi, ruhsatsız kahvehane faaliyeti yürüten 4 kişi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 kişi, kafe, pastane, lokanta ve restoranlarda servis sunumu yapan 3 işletme, otobüs, dolmuş araçlarında fazla yolcu taşıyan 9 kişi, hamam işleten 1 kişi olmak üzere 34 kişiye yaklaşık 105 bin TL cezai işlem uygulandı."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Güncel
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