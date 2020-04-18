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Karabük'te yaşamını kaybeden profesör toprağa verildi

Karabük'te yaşamını kaybeden profesör toprağa verildiKARABÜK Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Er mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

18.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 18.04.2020 19:53
Karabük 'te yaşamını kaybeden profesör toprağa verildi
KARABÜK Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Er mide kanaması şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Mustafa Er'in cenaze namazında sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanaması şüphesiyle tedavi gören Prof. Dr. Mustafa Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Prof. Dr. Mustafa Er'in cenazesi, Safranbolu Aile Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, meslektaşları, ailesi ve akrabaları katıldı. Mustafa Er'in cenazesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Polis ekipleri tören alanında bulunan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarırken, sosyal mesafe kuralının çiğnenmemesi için alandaki vatandaşların bir kısmı tören alanının dışına çıkartıldı. Cenazeye katılanlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Mustafa Er'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Karabük’te yaşamını kaybeden profesör toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Er, Karabük, Güncel
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