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Karabük'te yılbaşı için 1000 adet fidan dağıtıldı

Karabük'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Yılbaşına Çam Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim' kampanyası çerçevesinde bin adet fidan dağıtıldı.

31.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Karabük'te yılbaşı için 1000 adet fidan dağıtıldı
Karabük'te Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Yılbaşına Çam Keserek Değil, Fidan Dikerek Girelim' kampanyası çerçevesinde bin adet fidan dağıtıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan Orman Muhafaza Memuru Yusuf Demir, Her yılbaşında bu kampanyayı düzenlediklerini belirterek, "Kurum olarak kutlama yapmak içinde olsa çam ağacı kesmeye karşıyız. Bunun için kesmek yerine yeni bir yeşertmek istiyoruz. Bu yüzden ücretsiz keçiboynuzu fidanı dağıtmaya karar verdik. Kentin değişik yerlerinde stand kurup dağıtıyoruz. Bin adet fidanı dağıttık" dedi. - KARABÜK

Güncel

Kaynak: İHA

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