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Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

Karabük'te Mart ayında yüksek kesimlere yağan kar, vatandaşlar için sürpriz oldu.

16.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:05
Karabük'te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü
Karabük 'te Mart ayında yüksek kesimlere yağan kar, vatandaşlar için sürpriz oldu. Karabük-Bartın karayolu Ahmet Usta geçidinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası doğa beyaza bürünürken, eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

Karabük - Bartın karayolunun özellikle 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışında beyaza büründü. Yağan kar yolda tutmazken, çam ağaçları ise beyaz örtüyle kaplandı. Eşsiz manzarasıyla etkileyen ormanlar drone ile görüntülendi. Karayolları ekipleri, devriye gezerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yolu kontrol etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük, Yağan, Güncel

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