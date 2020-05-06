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Karabük'te yurtta kalan 106 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı

Karabük'te yurtta kalan 106 kişi alkışlarla evlerine uğurlandıÇEK Cumhuriyeti'nden getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'te yurda yerleştirilen 106 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından alkışlarla evlerine uğurlandı.

06.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:30
Karabük'te yurtta kalan 106 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı
ÇEK Cumhuriyeti'nden getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük'te yurda yerleştirilen 106 kişi karantina sürelerinin dolmasının ardından alkışlarla evlerine uğurlandı.
Çek Cumhuriyeti'nde eğitim ve iş için bulunan 106 kişi, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek, Karabük'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süresi dolanlar, evlerine uğurlandı. Yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 106 kişi, valizlerin dezenfekte edilmesinin ardından otobüslere bindirilerek, 7 otobüs ve servisler ile 25 farklı kente yaşayan ailelerine kavuşmak için yola çıktı.
İsmail Necati Efendi yurdundan 106 kişiyi yolcu eden Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven,"Ülkemiz, son 1,5 dünyanın birçok farklı ülkesindeki vatandaşlarımızı ülkemize getirebilmek için bir çaba sarf ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğünü biz bu anlamda vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi noktasında bir kez daha görmüş olduk. 14 gün önce Çekya'dan Karabük'e gelen 106 tane vatandaşımız bugün sağlıklı bir şeklide ailelerine kavuşturmak üzere yolcu ettik. Bizlerde mutluyuz. Onların gözlerindeki o heyecana bizlerde şahit olduk" diye konuştu. Karabük’te yurtta kalan 106 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Karabük, Güncel, Haber

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