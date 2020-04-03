Karabük'te, yurtta misafir edilen yabancı uyruklu kişiler ülkelerine gönderiliyor

İSTANBUL Havalimanı'nda koronavirüs salgını nedeniyle mahsur kalan ve Karabük 'te yurtta misafir edilen Cezayir , Ürdün ve Tunus vatandaşlarının bir kısmı ülkelerine gönderilmek üzere Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları 26 Mart'ta otobüslerle Karabük'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. 1724 kişi yurtta misafir edilirken, bir kısmı bugün ülkelerine gönderilmek için sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi. 34 otobüs ile yaklaşık 750 kişi ülkelerine dönmeleri için Samsun Çarşamba Havalimanı'na götürüldü. Karabük'te yurtta kalanların yapılan planlamanın ardından hafta sonu ülkelerine gönderilmeye devam edeceği öğrenildi. Cezayir Büyükelçiliği'nde görevli Atef Mermoul yaptığı açıklamada Türkiye'ye yardımları için teşekkür etti.

Kaynak: DHA