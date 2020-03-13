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Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışı olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

13.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:24
Karabük'te, zabıtadan iş yerlerinde fiyat kontrolü

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışı olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artış olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı. Zabıta ekipleri, market, eczane ve medikal ürünler satılan iş yerlerini denetleyerek, fiyatları kontrol etti. Medikal ürünler satan Fahrettin Sivri, "Piyasada fiyatlar yüksek, ürünler gelse bu sefer de zabıta ile uğraşacağız. 'Fiyatlar yüksek, neden yükselttiniz?' diye. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteri ile karşı karşıya kalacağız ki satamıyoruz, ürün yok" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Karabük, Zabıta, Güncel

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